مباحث الإسكندرية: عملية تأمين لقاء المنتخب تسير بصورة طبيعية

التحرير

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قال اللواء شريف عبدالحميد مدير إدارة مباحث الإسكندرية، إن إجراءات دخول وخروج الجماهير باستاد الجيش في مدينة برج العرب، تتم بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يعكر صفو عملية تأمين المباراة المرتقبة بين مصر وأوغندا مساء اليوم الثلاثاء فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وأضاف مدير المباحث، لـ"التحرير"، أن جميع الأمور تسير بصورة جيدة والجماهير ملتزمة بالتعليمات، لافتا إلى أن فتح جميع البوابات لاستقبال الجماهير سهّل من عملية تنظيم اللقاء.

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ودعا عبدالحميد جميع الجماهير إلى ضبط النفس خاصة أن المباراة يتابعها الملايين داخل مصر وخارجها.

وشدد مدير المباحث على عدم السماح بدخول أى شخص لحضور المباراة من غير حاملى الدعوات أو التذاكر.