حقيقة نمو السياحة في مصر بنسبة 170%

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

«مصر في المرتبة الثانية من حيث النمو السياحى منذ بداية عام 2017، وزيادة إيرادات السياحة قفزت إلى 3.5 مليار دولار في أول 7 أشهر من 2017، بنسبة نمو بلغت 170% عن نفس الفترة في العام السابق».. ما سبق تصريحات مجهلة منسوبة لمسئولين، وأخبار يتم تداولها، لكن لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن بذلك.

يقول مجدي سليم وكيل وزارة السياحة السابق، إن جزء من هذه النسب المئوية صدر بعضها عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، جهة تحلل وترصد بالأرقام -تقرير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة-، إلا أنها لا تنقل بالضرورة الصورة الحقيقية للحركة السياحية في مصر، وهي ليست دليل على تفوقنا، ويجب أن نرى تلك الأرقام ونقارنها بأرقام الأعوام السابقة.

«هل عاد 17 ألف مرشد سياحي لممارسة أعمالهم، ما القيمة المالية التي عادت على مصر من خلال هذه الأعداد، زادت العملات الأجنبيىة في البنك المركزي، هل فتحت الفنادق المغلقة أبوابه من جديد، وهل عاد العاملون في السياحة إلى وظائفهم.. قطعًا لا» يضيف سليم.

شاهد أيضا

وردًا على تساؤل «التحرير»، متى تعود السياحة المصرية لموقعها الصحيح؟، رد وكيل وزارة السياحة السابق، بأن هذا لن يحدث إلا من خلال استراتيجيات واضحة وخطط تسويقية وترويجية ناجحة، وللأسف هذا غير موجود، فالرجل غير المناسب في المكان غير المناسب.

«ده الأقصر وأسوان بيموتوا، ومرسى علم والغردقة بيطلعوا في الروح»، يعقب عبد الرحمن أنور عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية،على تلك الأرقام المئوية، مؤكدًا أنه ليس لها وجود على أرض الواقع، والعاملين بالقطاع هم أدرى الناس بحاله ومشاكله، ومن يطلق تلك التصريحات والأرقام عليه أن يعلن المستندات التاي تثبت صحة كلامه.

وأضاف أنور، أن السبيل الوحيد لعودة السياحة هو بذل الحكومة المزيد من الجهود الدبلوماسية مع روسيا وإنجلترا والدول التي تحظر سفر رعاياها إلى مصر.