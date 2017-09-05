وزير التعليم يوضح سبب زيادة الرسوم الدراسية بنسبة 50%

كتبت- ياسمين محمد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الرسوم الدراسية للمدارس الحكومية لم تتغير منذ 50 عامًا "أيام ما كان الجنيه المصري بيساوي الإنجليزي"، مشيرًا إلى أنها لم تعد تكفي احتياجات المدارس للصيانة والأجهزة والمعدات والأنشطة.

وتنتوي وزارة التربية والتعليم، إصدار منشور لرفع مصروفات المدارس الحكومية، بنسب لن تتعدى 50% عن العام الماضي.

وقال الوزير إنه عند النظر في الرسوم المدرسية، نجد طلابًا يدفعون 40 جنيهًا، وتبلغ حصة كل جهة مستفيدة من هذا الرسم قروش معدودة، كرسم التأمين الصحي، رسم الأنشطة، رسم الصيانة، وهذه نسب بسيطة جدًا لم تعد مناسبة لاحتياجات المدارس.

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوازرة، أنه سيتم إلغاء فكرة الحساب الموحد، وتمكين المدارس من الحصول على حصتها من المصروفات لإجراء أعمال الصيانة الخاصة بها.

وتابع شوقي، أن أولياء الأمور يدفعون 40 جنيهًا بالمدارس لمدة 9 أشهر، بمعدل 5 جنيهات شهريًا، ومع الزيادة التي تتراوح بين 10 و20 جنيه، سيزيد الرسم الشهري 2 جنيهًا إضافيين، والبعض يرفض دفع هذه المبالغ البسيطة، وفي نفس الوقت يوافقون على دفع 100 و 200 جنيهًا لـ"ملك الفيزياء وإمبراطور الكيمياء" بالدروس الخصوصية.

وقال الوزير إن هناك مدارس تفتقر لأسس البنية التحتية كتوفر دورات المياه، أو الملاعب، أو معدات الأنشطة.

من جانبه قال محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إنه تم مراعاة الأبعاء الاجتماعية المختلفة مثل: أبناء الأرامل، المطلقات، الشهداء والمصابين، وأصحاب المعاشات، حيث تم إعفائهم من الرسوم نهائيًا.