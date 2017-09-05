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ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 424 موقعًا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في إلى 424 موقعًا

06:23 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 424 موقعًا

المواقع المحجوبة

القاهرة - (د ب أ):

ارتفع عدد المواقع المحجوبة، اليوم الثلاثاء، لـ424 موقعًا، وذلك بعد حجب موقعي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وموقع آخر تابع لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هيئة غير حكومية تقوم بتتبع المواقع المحجوبة في مصر، إن الحجب الأخير تضمن موقعين حقوقيين بالإضافة إلى 17 إلكترونية خاصة (بي.بي.إن) ومواقع البروكسي، وهى المواقع التي تسمح بالتصفح الخفي وبهوية مجهولة .

وفي 24 مايو الماضي، تم حجب 21 موقعًا صحفيًا، بتهمة "بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب".

وشمل الحجب العديد من المواقع من بينها مواقع "الجزيرة" و"مصر العربية"، و"عربي 21"، و"الشعب"، و"قناة الشرق"، و"كلمتي"، و"الحرية بوست"، و"حسم"، و"حماس"، و"إخوان أون لاين"، و"نافذة مصر"، و"بوابة القاهرة"، و"رصد".

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مصراوي Masrawy

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