ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 424 موقعًا
ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 424 موقعًا
06:23 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
المواقع المحجوبة
القاهرة - (د ب أ):
ارتفع عدد المواقع المحجوبة، اليوم الثلاثاء، لـ424 موقعًا، وذلك بعد حجب موقعي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وموقع آخر تابع لمنظمة مراسلون بلا حدود.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هيئة غير حكومية تقوم بتتبع المواقع المحجوبة في مصر، إن الحجب الأخير تضمن موقعين حقوقيين بالإضافة إلى 17 شبكة إلكترونية خاصة (بي.بي.إن) ومواقع البروكسي، وهى المواقع التي تسمح بالتصفح الخفي وبهوية مجهولة .
وفي 24 مايو الماضي، تم حجب 21 موقعًا صحفيًا، بتهمة "بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب".
وشمل الحجب العديد من المواقع الإخبارية من بينها مواقع "الجزيرة" و"مصر العربية"، و"عربي 21"، و"الشعب"، و"قناة الشرق"، و"كلمتي"، و"الحرية بوست"، و"حسم"، و"حماس"، و"إخوان أون لاين"، و"نافذة مصر"، و"بوابة القاهرة"، و"رصد".
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