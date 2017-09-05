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بسبب إعصار "إيرما".. جزر "فيرجين" تستعد لإعلان الطوارئ

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مصراوي Masrawy

بسبب إعصار "إيرما".. جزر "فيرجين" تستعد لإعلان الطوارئ

06:25 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

إعصار إيرما

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن حاكم جزر "فيرجين" الأمريكية كينيث ماب أنه سلم إعلان حالة الطوارئ إلى البيت الأبيض بسبب اقتراب إعصار إيرما، مهيبا بسكان الإقليم على أخذ العاصفة على محمل الجد.

ونقلت (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، الثلاثاء، عن ماب قوله في مؤتمر صحفي إنه لا يرغب في إخافة السكان ولكن خبراء الأرصاد يتوقعون أن تحاذي العاصفة الإقليم أو أن تمر فوقه مباشرة، مضيفا أن سكان الجزر قد يبدئون في الشعور بآثار العاصفة بحلول صباح الأربعاء تقريبا.

وكان إعصار إيرما قد اشتد قوة صباح اليوم وأصبح من الدرجة الخامسة، في الوقت الذي يتجه فيه نحو شمال شرق البحر الكاريبي في طريقه إلى الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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