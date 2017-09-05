طارق شوقي: 3 معاونين من الشباب لكل وكيل وزارة أحدهم للمعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، عن خطة وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمعلمين، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على ترقية 516 ألف معلما خلال أشهر، وتثبيت متعاقدي شهري يونيو ويوليو.

وأضاف عمر، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، أنه سيتم إصدار قرار بإعادة المعلمين المغتربين الذين لم يشملهم القرار الأخير، وإتاحة استمارات تقليل الاغتراب إلكترونيًا.

إلى جانب ذلك، سيتم اعتماد بدائل لشرط محو أمية 10 مواطنين، المنصوص عليه بعقود المعلمين المساعدين، بحيث يكون أمام المعلم الذي لم يستوفي الشرط: التدريب ببرنامج المعلمون أولًا، أو التدريب ببرنامج التعليم أولًا، أو التعامل مع بنك المعرفة، أو المشاركة في برنامج القرائية، حتى يستوفوا شروط التعيين.

وقال عمر إنه سيتم تعيين 3 معاونين من الشباب لكل وكيل وزارة بالمحافظات المختلفة، بحيث لا يزيد أعمارهم عن 40 سنة، وذلك في إطار خطة الوزارة لصناعة صف ثاني وثالث من القيادات وتمكين الشباب، لافتًا إلى أن أحد هؤلاء المعاونين مختص بشؤون المعلمين.

وتابع عمر أنه يجري العمل حاليًا على تعديل قانون نقابة المهن التعليمية لرفع المعاشات.