بوتين: ترامب ليس خطيبتي ليخيب أملي فيه

القاهرة - (مصراوي):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سياق حديثه عن العلاقات الروسية الامريكية، إنه من الصعب الحوار مع أشخاص يخلطون بين النمسا وأستراليا.

ووصف بوتين سؤال أحد الصحفيين عقب قمة بريكس، حول ما إذا كان أمله قد خاب في نظيره الأمريكي بالسذاجة، وقال بوتين إن ترامب ليس خطيبته ليخيب أمله فيه، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "بالنسبة لخيبة الأمل ... سؤالك يبدو ساذجا، إنه ليس خطيبتي ولا أنا خطيبته، ولسنا أزواجا. نحن منخرطون في أنشطة الدولة وكل بلد له مصالحه الخاصة.

وأكد بوتين أن ترامب في أنشطته يسترشد بالمصالح الوطنية لبلاده، و"أنا أيضا أسترشد بالمصالح الوطنية لبلادي"، على حد قوله.

وأضاف بوتين أنه ليس هناك ما يمكن فعله تجاه ذلك "وهو على الأرجح الثقافة السياسية لجزء معين من المؤسسات الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش قد خلط في إحدى زيارته لأستراليا في عام 2007، بين أستراليا والنمسا، نظرا لتشابه نطقهما باللغة الإنجليزية.