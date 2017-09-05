أفغانستان: إطلاق سراح موظفَي "الصليب الأحمر" المختطفَين

(مصراوي):

أطلقت جماعة مسلحة سراح اثنين من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانا قد اختطفا في فبراير من العام الجاري في مقاطعة جزوان بأفغانستان، وفقًا لموقع "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وقالت السيدة "مونيكا زاناريلي"، رئيسة بعثة اللجنة الدولية في أفغانستان: "نشعر بارتياح وامتنان لعودة زميلَينا إلينا سالمَين؛ فقد امتلأت قلوبنا لوعة وحسرة لاختطافهما ومقتل ستة من زملائنا، مشيرة إلى أن معاناة أسرهم وأصدقائهم فاقت أي وصف".

وقد اختَطفت جماعة مسلحة الموظفَين يوم 8 فبراير 2017 بينما كانا في طريقهما لإيصال مساعدات لمقاطعة جزوان، ومعهما ستة زملاء آخرين راحوا ضحية إطلاق نار في نفس الهجوم.

وقالت السيدة "زاناريلي": "تطلب الأمر بذل الكثير من الجهود، ونحن ممتنون للمجتمعات والسلطات التي حشدت جهودها ولعبت دورًا في تيسير عملية إطلاق سراح زميلَينا. وأولويتنا الآن هي سلامتهما وجمع شملهما مع ذويهما.

وتابعت: "نرجو من الجميع أن يحترموا خصوصيتهما وخصوصية ذويهما في الفترة الحالية". ولم تعلق اللجنة الدولية على هوية الخاطفين أو دوافعهم أو تفاصيل إطلاق سراحهما.