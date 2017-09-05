ترامب يقرر إلغاء برنامج أوباما لحماية المهاجرين الصغار

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية قررت أن تلغى برنامجا يسمح للمهاجرين الصغار الذين دخلوا البلاد أطفالا بشكل غير قانوني بالبقاء في الولايات المتحدة.

ويمنع هذا البرنامج، الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ترحيل مئات الآلاف من القاصرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة بطرق غير مشروعة، ويسمح لهم بالبقاء للعمل أو الدراسة، وفقًا لـ"بي بي سي".

وكان الرئيس ترامب قد اتخذ موقفا متشددا إزاء الهجرة خلال حملته الانتخابية، وقال إنه يعتزم "إلغاء" برنامج "داكا" بشكل فوري.

لكنه يقول منذ ذلك الحين إنه واجه "صعوبة كبيرة جدا" في هذه القضية.

وأوضح أنه يعتزم إظهار "تعاطف كبير" في التعامل مع من وصفهم في كثير من الحالات "بالأطفال الرائعين."