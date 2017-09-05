مصرع طفلة صدمها قطار في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمها قطار أثناء سيرها على القضبان بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

استقبل مستشفى بورسعيد العام (الأميري) الطفلة "يارا عادل ابرهيم"، 4 أعوام، جثة هامدة، إثر اصطدام قطار بها في الكليو 4 طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

حرر محضر بالواقعة، وأودعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري عن ملابسات الحادث.​