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مصرع طفلة صدمها قطار في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

مصرع طفلة صدمها قطار في بورسعيد

05:55 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

مصرع طفلة صدمها قطار في بورسعيد

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمها قطار أثناء سيرها على القضبان بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

استقبل مستشفى بورسعيد العام (الأميري) الطفلة "يارا عادل ابرهيم"، 4 أعوام، جثة هامدة، إثر اصطدام قطار بها في الكليو 4 طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

حرر محضر بالواقعة، وأودعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري عن ملابسات الحادث.​

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