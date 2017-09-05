مصرع طفلة صدمها قطار في بورسعيد
مصرع طفلة صدمها قطار في بورسعيد
05:55 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
ارشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمها قطار أثناء سيرها على القضبان بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية".
استقبل مستشفى بورسعيد العام (الأميري) الطفلة "يارا عادل ابرهيم"، 4 أعوام، جثة هامدة، إثر اصطدام قطار بها في الكليو 4 طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".
حرر محضر بالواقعة، وأودعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري عن ملابسات الحادث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط عاطلين سرقا محلين للأدوات الكهربائية في بني سويف
-
عامل مزلقان في تحقيقات حادث قطار المنيا: منعنا كارثة محققة
-
حملة أمنية تضبط 12 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية في قنا
-
إصابة شخص وسيدة بطلقات خرطوش في مشاجرة بأسيوط
إعلان
إعلان