إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالعريش

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أصيب 13 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على طريق "العريش - القنطرة" الدولي في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

تلقى مدير أمن شمال سيناء، اللواء رضا سويلم، بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة رقم (7469 د ط ر) أمام ملاحات سبيكة على طريق العريش الدولي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، بينهم 8 سيدات و3 أطفال ورجلين، تعرضوا لكسور وكدمات وجروح متوسطة.

نُقل المصابون إلى مستشفى العريش العام، وحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى التحقيق.​