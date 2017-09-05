إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالعريش
إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالعريش
05:53 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
ارشيفية
شمال سيناء - أشرف سويلم:
أصيب 13 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على طريق "العريش - القنطرة" الدولي في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
تلقى مدير أمن شمال سيناء، اللواء رضا سويلم، بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة رقم (7469 د ط ر) أمام ملاحات سبيكة على طريق العريش الدولي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، بينهم 8 سيدات و3 أطفال ورجلين، تعرضوا لكسور وكدمات وجروح متوسطة.
نُقل المصابون إلى مستشفى العريش العام، وحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى التحقيق.
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