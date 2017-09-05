وزير التعليم: تغيير شروط التعاقد لإنتاج التغذية المدرسية هذا العام
وزير التعليم: تغيير شروط التعاقد لإنتاج التغذية المدرسية هذا العام
06:02 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
طارق شوقي
كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تتعاون مع عدد من الوزارات لإنتاج التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، مثل وزارات: الزراعة، التضامن الاجتماعي، والتموين، بالإضافة إلى القوات المسلحة.
وأشار شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، إلى أنه سيتم تغيير شروط التعاقد، وعمل شروط موحدة على كافة الموردين بالمحافظات، وعقد مركزي وآخر محلي.
ولفت إلى أنه سيتم تنظيم آلية انتاج وتوزيع التغذية المدرسية بالمدارس لتفادي الأزمات التي حدثت العام الماضي، وتسببت في تسمم عدد من الطلاب.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير التعليم: "أنا من أكتر المهتمين بالكمبيوتر.. وهنعلم الطلبة برمجة"
-
طارق شوقي عن نظام التعليم الجديد: نسعى لمنافسة سنغافورة والاعتراف
-
التعليم: قبول كل الطلاب فوق 5 سنوات برياض الأطفال.. وطباعة 93% من
-
طارق شوقي: تشكيل لجنتين لتنمية الموارد واستغلال الأصول ومكافحة الفساد
إعلان
إعلان