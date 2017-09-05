وزير التعليم: تغيير شروط التعاقد لإنتاج التغذية المدرسية هذا العام

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تتعاون مع عدد من الوزارات لإنتاج التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، مثل وزارات: الزراعة، التضامن الاجتماعي، والتموين، بالإضافة إلى القوات المسلحة.

وأشار شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، إلى أنه سيتم تغيير شروط التعاقد، وعمل شروط موحدة على كافة الموردين بالمحافظات، وعقد مركزي وآخر محلي.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيم آلية انتاج وتوزيع التغذية المدرسية بالمدارس لتفادي الأزمات التي حدثت العام الماضي، وتسببت في تسمم عدد من الطلاب.