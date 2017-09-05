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رئيس الوزراء: وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية "قريبًا"

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية "قريبًا"

05:59 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

المهندس شريف إسماعيل

كتب - محمد غايات:
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم وضع حجر الأساس للمحطة النووية بالضبعة قريبًا، خاصة مع اكتمال عقود المحطة باستثناء عقد واحد خاص بالوقود.

وأوضح رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن "وحدة الصين" المشكلة من مجلس الوزراء، عقدت اجتماعا قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح للصين، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مجالات التعاون والمشروعات التي يمكن أن يكون بها شراكة مع الصين، والمشروعات الجاري تنفيذها مثل عقد القطار المكهرب، والذي تم التوقيع عليه الشهر الماضي بالأحرف الأولى، إلى جانب مشروعات في مجال الصناعة والتجارة والنقل والإسكان والكهرباء وهيئة قناة السويس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك اجتماعات لمتابعة هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن كل قطاع مسئول عن المشروعات التي ينفذها، ولدينا مشروعات كهرباء.

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مصراوي Masrawy

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