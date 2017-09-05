4 جمل شهيرة يقولها البائعون قد تخدعك في سوق السيارات

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يسمع جمهور السيارات العديد من المقولات الشهيرة التي يستخدمها بائعو الموديلات المستعملة في سوق العاشر بمدينة نصر، التي في الغالب تسعى إلى جذب الجمهور لشراء السيارة، وهو الأمر الذي يجب أن يبقى المرء على حرص كامل نحوه.

وفي هذا السياق نستعرض أكثر الجمل شيوعًا، التي يمكنها أن تتسبب في خداع البعض من جمهور السيارات في السوق، وأهمها..

رشة حزام

تعني تلك الجملة أن السيارة تعرضت لرش الهيكل الخارجي بما يشمل ممتص الصدمات "الإكصدام" الأمامي والخلفي، وهذا الأمر بغرض المحافظة على شكلها الخارجي وليس لإصلاح عيوب نتجت عن حادثة، وهذا الأمر يمكن أن يتسبب في خداع البعض إذا ما لم يتحر جودة الطلاء الداخلي ومقارنته باللون المثبت في الرخصة، ويفضل اصطحاب متخصص لمعرفة هذه النقاط الفنية.

كاملة

تعني كلمة كاملة أن السيارة تحتوي على كل المميزات والكماليات التي تطرحها شركتها في السوق المصرية، وهو الأمر الذي يجب أن يتم التعامل معه بنوع من المعرفة والاطلاع، لمعرفة أي الإمكانات تتوافر في السيارة، ومقارنتها مع الموديل المعروض في السوق.

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الفئات

قد يطلق البعض كلمة "فئة 2" أو "فئة 3"، وهي كلمات تشير إلى المستوى التي تحظى به السيارة على مستوى الإمكانات الفاخرة والكماليات، ويمكن عبر الاطلاع مقارنة الموديل الموجود بالإمكانات الواقعية للفئات المختلفة للسيارة، أو في حال إذا كانت من الموديلات التي لا يتوافر عنها معلومات، يمكن مقارنتها بموديل مستعمل آخر في السوق ينتمي لنفس الفئة.

الرخصة

قد نسمع جملة "رخصة سنة"، وهي تعني أن السيارة تمتلك أوراقا تؤهلها للسير في الشوارع بشكل رسمي لمدة عام، وحينها يجب أن لا يكتفي المشتري بالسماع إلى البائع، ولكن عليه أن يطلب رؤية الرخصة والتي تثبت مدى صدق حديثه من عدمه.