«التشجيع حتى الـ90».. شعار جماهير المنتخب داخل استاد برج العرب (صور)

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رفعت جماهير كرة القدم شعار «التشجيع حتى الـ90» داخل وخارج ملعب استاد الجيش ببرج العرب غربي الإسكندرية، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطنى لكرة القدم خلال لقائه اليوم الثلاثاء أمام نظيره الأوغندى فى المباراة المقرر إقامتها ضمن لقاءات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة متجهة إلى ستاد منذ الساعة الثانية عشرة موعد فتح أبواب الاستاد، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن السماح لنحو 60 ألف متفرج لمؤازرة المنتخب خلال مباراته الهامة نحو الصعود إلى روسيا 2018.

وعلى أنغام الأناشيد الوطنية خرجت الجماهير فى رحلات جماعية لحضور المباراة ورددوا الأغانى التى تشجع على تحقيق المنتخب الوطنى للفوز، وحملت الجماهير «تى شيرتات» المنتخب الوطنى والأعلام المصرية وطالبوا بتحقيق الفوز.

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بدوره تفقد اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية عملية الدخول والخروج باستاد برج العرب، وأعطى تعليماته الخاصة بعملية التأمين للقوات.

وحذر مدير الأمن من اقتراب من ليس لهم حق الدخول، مطالبًا الجماهير بضبط النفس والتشجيع المثالى خاصة أن المباراة يتابعها الملايين داخل الوطن وخارجه، وأن الهدف نقل صورة مشرفة عن مصر.

ووضعت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة بمحيط الاستاد، وانتظمت جميع الخدمات المعينة مع تواجد جميع القيادات الأمنية، ومنعت قوات الأمن دخول أى شخص لحضور المباراة من غير حاملى الدعوات أو التذاكر، وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة.