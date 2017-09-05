باسم عبد العزيز: الإسماعيلي بوابتي للمنتخب.. وطموحي تحقيق بطولة معه

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أكد باسم عبد العزيز، الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلى، والقادم من فريق مصر المقاصة، أنه سعيد بالتواجد داخل قلعة الدراويش ويسعى لإثبات وجودة ونيل ثقة الجهاز الفنى لحجز مكان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحه للموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى، أنه فضل اللعب للدراويش صاحب الشعبية الكبيرة على عدة عروض من أندية مختلفة وأن المفاوضات معه لم تأخذ وقتًا طويلًا لرغبته فى الإنضمام للإسماعيلى.

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وأشار الظهير الأيسر للدراويش، إلى أن ايهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق مصر المقاصة، هو من طالبنى بالإنضمام للإسماعيلى ووقف بجانبى وساندنى، مضيفًا طموحى هو تحقيق بطولة مع فريق الدراويش الذى سيكون بوابتى للإنضمام للمنتخب الوطنى إن شاء الله.