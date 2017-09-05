أخبار عاجلة

"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 26-10 -2017 -
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي بنظام مسابقة الدوري

Google+ Print
اتحاد الكرة يُخطر الأهلي بنظام مسابقة الدوري اتحاد الكرة يُخطر الأهلي بنظام مسابقة الدوري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أخطر اتحاد الكرة الأهلي بشروط ونظام الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، لموسم 2017 – 2018، وكذلك بطولة السوبر، وغيرها من الأمور الخاصة بالموسم المقبل.

وتضمن الخطاب مجموعة من الاشتراطات والتعليمات الخاصة بالموسم الجديد، وأبرزها عدد المسموح لهم بالتواجد في الملعب بكل مباراة، والمصرَّح لهم بدخول الملاعب في حالة إقامة المباريات بدون جمهور، وكذلك الأمور المتعلقة بألوان ملابس كل فريق، والتزام كل نادٍ بتجهيز ملعب مبارياته بشكل مناسب.

شاهد أيضا

واشتمل الخطاب على إخطار الأندية بقيمة الغرامات والعقوبات الخاصة بلائحة لجنة المسابقات، وغيرها من الأمور التنظيمية المتعلقة بالمسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)