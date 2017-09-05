اتحاد الكرة يُخطر الأهلي بنظام مسابقة الدوري

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أخطر اتحاد الكرة الأهلي بشروط ونظام الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، لموسم 2017 – 2018، وكذلك بطولة السوبر، وغيرها من الأمور الخاصة بالموسم المقبل.

وتضمن الخطاب مجموعة من الاشتراطات والتعليمات الخاصة بالموسم الجديد، وأبرزها عدد المسموح لهم بالتواجد في الملعب بكل مباراة، والمصرَّح لهم بدخول الملاعب في حالة إقامة المباريات بدون جمهور، وكذلك الأمور المتعلقة بألوان ملابس كل فريق، والتزام كل نادٍ بتجهيز ملعب مبارياته بشكل مناسب.

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واشتمل الخطاب على إخطار الأندية بقيمة الغرامات والعقوبات الخاصة بلائحة لجنة المسابقات، وغيرها من الأمور التنظيمية المتعلقة بالمسابقة.