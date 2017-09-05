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إحالة 3 أطباء في المنيا إلى التحقيق

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إحالة 3 أطباء في المنيا إلى التحقيق إحالة 3 أطباء في المنيا إلى التحقيق

التحرير

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أجرى رؤساء مجالس المدن بمركزي المنيا ومغاغة جولات ميدانية اليوم الثلاثاء لمتابعة الانضباط ومدى تواجد الموظفين بالوحدات الصحية والمدارس بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى.

وقال محمد سيد رئيس مجلس مدينة المنيا في بيان رسمي إن الوحدة المحلية رفعت ١٤٤٠ طنًا من المخلفات والقمامة، مضيفًا أن الحملات التى شنتها الوحدة المحلية خلال أيام العيد كشفت عن عدم انضباط فى عدد من الوحدات الصحية بالقرى.

وأكد سيد إحالة ٣ أطباء بوحدات طوخ ودمشير وتلة إلى التحقيق، لافتا إلى أنه تم إعداد مذكرة بنتيجة الحملة لإرسالها إلى وزارة الصحة للتحقيق فيها.

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وأضاف مجدى نصر رئيس مدينة مغاغة أنه بالمرور على بعض المدارس فى قريتى جزيرة شارونة وقرارة تبين أن إحدى المدارس لم تتسلم الكتب المدرسية حتى الآن، بالإضافة إلى سوء حالة النظافة بالمدارس وخاصة دورات المياه.

 وأشار إلى أن مدرسة جزيرة شارونة التابعة للمركز لم تقم بأعمال الصيانة بالمدرسة إلى الآن، كما تبين خلال الجولة تغيب الكثير من المدرسين.

ونوه نصر إلى رفع الوحدة المحلية ١٦٠٠ طن من المخلفات والقمامة فى المدينة والقرى خلال أيام العيد، مؤكدا استمرار رفع المخلفات.

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التحرير

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