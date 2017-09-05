رئيس الوزراء: أدعو الله أن يوفق المنتخب أمام أوغندا

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تمنى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فوز المنتخب الوطنى اليوم "الثلاثاء" فى مباراته أمام منتخب أوغندا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، وأضاف "ندعو الله التوفيق للمنتخب".

وفي سياق آخر، أوضح إسماعيل فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء اليوم "الثلاثاء"، أن اجتماع الحكومة غدا الأربعاء يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تقنين الأراضى بجانب قانون المرور، لافتا أن الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى.

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كان رئيس مجلس الوزراء، قال إن عقود المحطة النووية بالضبعة اكتملت وتمت مراجعتها فى مجلس الدولة والموافقة عليها.