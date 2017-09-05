السيسي يلتقي عددًا من رؤساء كبرى الشركات الصينية

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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من رؤساء كبرى الشركات الصينية، فى مقر إقامته بمدينة شيامن الصينية، بحضور أعضاء الوفد المرافق له والسفير المصرى لدى الصين.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له اليوم الثلاثاء إن الرئيس رحب فى بداية اللقاء برؤساء الشركات الصينية، مشيدا بنشاطها فى مصر وما تتمتع به من مكانة مرموقة على المستوى العالمى.

وأضاف يوسف أن الرئيس أكد للوفد الصيني حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الصينية، لا سيما فى ظل ما يجمع مصر والصين من شراكة استراتيجية وتعاون وثيق فى المجالات المختلفة.

واستعرض السيسي خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، مشيرا إلى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية على صعيد الاصلاح الاقتصادى، فضلا عما يتوفر بمصر من موقع جغرافى متميز وتوافر الأيدى العاملة والبنية الأساسية اللازمة، ونجاحها فى تهيئة البيئة المواتية للاستثمار من خلال التشريعات والقوانين اللازمة، إضافة إلى ما تمثله مصر من سوق ضخمة ومدخل لأسواق المنطقة العربية والقارة الأفريقية، بحسب البيان.

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ولفت البيان إلى أن الرئيس أكد حرص مصر على الحصول على أفضل العروض خلال التعاقد على مختلف المشروعات، مع ضمان تطبيق أفضل المعايير وأحدث المواصفات والتنفيذ فى أسرع وقت، مشددًا على أن مصر تسعى للحاق بركب التقدم وتسابق الزمن من أجل توفير مستقبل أفضل لأبنائها.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن رؤساء الشركات الصينية أعربوا من جانبهم عن تقديرهم لما يشهدونه من تغير إيجابى فى مصر، مشيرين إلى ما لمسوه من حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام الشركات العاملة فى مصر.

واستعرض رؤساء الشركات الصينية عددا من المشروعات التى يقومون بتنفيذها فى مصر معربين عن رغبتهم فى الدخول فى مشروعات جديدة فى مجالات البنية التحتية، خاصة النقل والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، وذلك فى ضوء تقديرهم بأن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تزيد من فرص نجاح المشروعات.