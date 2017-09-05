1.4 مليار جنيه خسائر أورنج بنهاية يوليو الماضي

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في بيان أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، اليوم، كشفت شركة أورنج مصر، عن نتائجها المالية المستقلة عن الفترة المنتهية فى 31 يوليو الماضى، حيث حققت الشركة إيرادات خلال تلك الفترة بلغت 6797 مليون جنيه، مقابل 6452 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2016 بنسبة نمو بلغت 5.34%، وبلغ مجمل الربح 5259 مليون جنيه، مقابل 5012 مليون جنيه العام الماضى بنسبة نمو 4.74%.

وقامت مصر بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وهو الأمر الذي أثر على عائدات شركات الاتصالات في السوق المصري، وأدى إلى تراجع أرباحها نتيجة فروق العملات، فضلًا عن قيام شركات الاتصالات بسداد قيمة تراخيص الجيل الرابع، التي تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، إضافة إلى 10 مليارات جنيه.

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وأضافت أورنج فى بيانها اليوم الثلاثاء، أنها حققت خسائر خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 يوليو لعام 2017، بلغت 1444 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح بلغت 32 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 4412.5%، دون أن يوضح البيان أسباب تلك الخسائر.