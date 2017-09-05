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رئيس الوزراء: وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية قريبًا

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رئيس الوزراء: وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية قريبًا رئيس الوزراء: وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية قريبًا

التحرير

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 4 عقود للمحطة النووية بالضبعة وجميع العقود اكتملت ويتبقى عقد واحد خاص بالوقود، كاشفا عن أنه سيتم وضع حجر الأساس للمحطة قريبا.

وأوضح رئيس ، فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن عقد القطار المكهرب مع الصين والذى تم التوقيع عليه الشهر الماضى تم بالأحرف الأولى إلى جانب مشروعات فى مجال الصناعة والتجارة والنقل والإسكان والكهرباء وهيئة قناة السويس. 

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وأشار إلى أن قانون المرور، المقرر مناقشتة غدا فى اجتماع الحكومة سيتم مناقشته بشكل واسع ليخرج فى أفضل صورة لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى.

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التحرير

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