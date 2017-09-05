حوار| عبلة الهواري: تأجيل تعديل «مدة الرئاسة» ينقذنا من اتهامات «التفصيل»

التحرير

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- عضوة دعم مصر: تقدمت بمشروع قانون متكامل للأسرة خاص بالأحوال الشخصية

- النائبة: أعكف الآن على قانون خاص بمعاش للمرأة المطلقة غير الحاضنة.. وقانون آخر خاص بحظر التسول

قالت النائبة عبلة الهواري، عضوة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وعضوة ائتلاف دعم مصر، إن تعديل مدة الرئاسة في الدستور لن يؤثر على الانتخابات الرئاسية المنتظرة، حيث ستجرى الانتخابات في موعدها، وتطبق التعديلات في الانتخابات التالية لها.

وأضافت في حوار لـ«التحرير»، أن تعديل اختصاصات الرئيس في الدستور أهم من تعديل مدته الرئاسية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء أية تعديلات فيما يخص مدة الرئاسة لتفادي أي اتهمات بتفصيل الدستور لصالح الرئيس السيسي.

- بداية.. هل يؤثر قرار الولايات المتحدة تخفيض المعونة على مصر؟

مصر دولة مستقلة ذات قرار سيادي، ولن تخضع لأي ضغوط خارجية، على أي ملف من ملفاتها، وأعتقد أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض المعونة لمصر بواقع 95.7 مليون دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار بحجة عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، لن يؤثر علينا خاصة أن الدولة تسعى خلال هذه الفترة على تحقيق الاستقلال الذاتي، كما أن القيادة السياسية المصرية لن تخضع لأي ضغوطات خارجية للتدخل في الشأن الداخلي المصري.

- في رأيك.. لماذا يستخدمون حقوق الإنسان كورقة ضغط؟

الحريات وحالات حقوق الإنسان، حجج دائمًا ما تستخدمها الولايات المتحدة للتدخل في شئون بلادنا، وهذا ليس بالجديد عليهم، ونحن تعودنا على ذلك، وكنا متوقعين هذا الإجراء، لكن من المفترض أن نواجه هذا الإجراء ونستثمره بالشكل الصحيح.

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- هل من الممكن أن يعدل البرلمان الدستور خلال دور الانعقاد الثالث؟

مبدئيًا، الدستور لا بد أن يعدل، لأنه صدر في ظروف استثنائية وغير طبيعية، ومن ثم فهو يحتوي على مواد كثيرة لا بد أن تعدل، خاصة فيما يتعلق باختصاصات الرئيس، لأن هناك تضاربًا كبيرًا في الاختصاصات، وأعتقد أن تعديل هذه المواد أهم بكثير من تعديل مدة الرئاسة، لكن الوقت الحالي غير مناسب لأي تعديل، وبالتالي من الأفضل أن يتم هذا التعديل بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.

- ماذا لو أجريت تعديلات على مدة الرئاسة قبل الانتخابات؟

إذا تم تعديل الدستور المصري بمد الفترة الرئاسية من 4 لـ6 سنوات، سيتم تطبيقه خلال الفترة الرئاسية المقبلة ولن تؤثر على انتخابات الرئاسة المنتظرة، حيث ستجرى الانتخابات في موعدها، وتطبق التعديلات في الانتخابات التالية، لتفادي أي تداعيات في الشارع وأي اتهامات للبرلمان والرئاسة بتفصيل القانون على مقاس شخص معين، كما سبق وحدث أثناء فترة حكم مبارك والتعديلات التي أجريت في 2007 على المادة 76، والخاصة بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث اتهم وقتها البرلمان بأنه فصل التعديل من أجل فتح الطريق لترشح جمال مبارك للرئاسة، ونحن على يقين من أن الرئيس السيسي سينجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولا بديل له كقائد، وبالتالي من الأفضل أن يكون التعديل في ولايته الثانية.

- ماذا عن مشروع القانون الذي أعلنتِ عنه الخاص بتوثيق الخطوبة، وهل ستتقدمين به في دور الانعقاد الثالث؟

تقدمت بمشروع قانون متكامل للأسرة خاص بالأحوال الشخصية إلى المكتب الفني لائتلاف دعم مصر، تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، ويتضمن مشروع القانون النواحي الإجرائية والموضوعية، حيث يحتوي على 224 مادة و5 أبواب، يبدأ من أول مراحل الزواج، وهي الخطبة، ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس أنها اتفاق بين الطرفين، مرورًا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعي، ويضم القانون الأحكام الخاصة بالمفقود، واعتباره في حكم المتوفى، وما يترتب على وفاته من حق الميراث والنسب وحق الزوجة المفقود زوجها في الزواج.

- لكن هناك انتقادات وجهت للقانون بسبب المواد الخاصة بتوثيق الخطوبة؟

القانون به مادة وحيدة خاصة بالخطوبة وليس التوثيق ولا التغريم ولا التجريم، إنما تقنين وضع الخطوبة التي لم يتناولها أي تعديل في قانون الأحوال الشخصية، كما أنه حماية حقوق الفتيات، ومنع التلاعب بالعائلات، واستسهال الخطوبة، فلقد شاهدت الكثير من التلاعب من خلال واقع خبرتي، ولذا رأيت ضرورة وضع قيود للخطوبة كالزواج والطلاق، وتكون بناءً على اتفاق، لإنصاف الطرفين، فتقنين الأمر ووجود الرادع سيكون هناك التزام كامل، علاوة على اعتراف الدولة بمرحلة الخطوبة والعقد الموقع، وحماية حقوق الطرفين وتطبيق مواد القانون عليهم.

- كيف تعاملتِ مع الانتقادات التي وجهت لهذه المادة؟

أنا لم أتوقع هذا الكم من الانتقادات، خاصة أن الخطوبة أول اتفاق بين العائلتين، ولذا يجب أن يعلم كل شاب أن دخول البيوت أمر مقدس وله حرمات، وغير مسموح أن يستمر في الخطوبة، ويلهو لمدة سنة أو سنتين، وعقب ذلك يقدم على الفسخ، وهو أمر متفشٍ في المجتمع، ويجب التصدي له.

- ما أبرز القوانين على أجندتك التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث؟

أعكف الآن على قانون خاص بمعاش للمرأة المطلقة غير الحاضنة، في ظل الضمانات التي سبق ووضعها الرئيس السيسي للمرأة المطلقة أثناء مؤتمر الشباب الأخير. وقانون آخر خاص بحظر عملية التسول وتجريمها، مع فرض مظلة حماية على المتسولين وإيجاد حلول بديلة لهم بدلا من التسول بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية التي ستؤهلهم وتدربهم بدلا من التسول الذي سيحظر فيما بعد.