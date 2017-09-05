ميناء السخنة: ضبط خرائط ومجسمات مزيفة اقتطعت حلايب وشلاتين من مصر

السويس - حسام الدين أحمد:

تمكنت مباحث ميناء السخنة من ضبط خرائط ومجسمات مزيفة للكرة الأرضية، اقتطعت مثلث حلايب وشلاتين من الحدود المصرية، وأدرجتها ضمن شمال السودان.

كانت معلومات وردت إلى العميد محمد القفاص رئيس مباحث مواني السويس، عن اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير جلب خرائط ومجسمات كرات أرضية مزيفة، وإخفائها ضمن شحنة أدوات زينة وشموع أعياد ميلاد.

وتبين للواء عبد العزيز كمال مدير مباحث مواني السويس، صحة المعلومات الواردة، فتم إخطار اللواء سيد عزب مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمحور قناة السويس، والذي أمر بتشكيل فريق بحث وسرعة ضبط الحاوية قبل خروجها من الميناء.

وجه اللواء سعيد شلبي، مساعد أول الوزير لقطاع المنافذ، بتشديد أعمال فحص مشمول الحاويات، وتفتيشها يدويًا بنسبة 100%، والتأكد من مطابقة المشمول لما جاء بأوراق الشحن، مع توسيع دائرة الاشتباه بالدائرة الجمركية وساحة الكشف.

واشتبه ضباط مباحث الميناء في حاوية 20 قدم بساحة الكشف، واردة من الصين، جاء في أمر توريدها اشتمالها على مستلزمات "سبوع وزينة"، فأُمر بجرد محتوياتها، حيث عُثر على كمية من الخرائط ومجسمات الكرات الأرضية المزيفة للحدود الجنوبية لمصر.

وتبين أن الشحنة مستوردة لصالح شركة "الرحيق المختوم" ومقرها النزهة الجديدة بالقاهرة، وصاحبتها سيدة تدعي " أ. أ "

وقال مصدر أمني إن المضبوطات جاء فيها بصورة واضحة فصل مثلث حلايب وشلاتين عن مصر، واقتطاعه لصالح شمال السودان، ما يعد تزييفًا للجغرافيا والتاريخ.

وأضاف المصدر أن إدخال تلك البضائع للبلاد يعد مخالفة للقرارات الجمركية رقم 328 لسنة 1983، و298 لسنة 1984، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 4 لسنة 2009، ورقم 2 لسنة 2013 والخاصة بخرائط وحدود مصر.

حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيلت إلى التحقيق. ​