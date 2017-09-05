وزير التعليم: "أنا من أكتر المهتمين بالكمبيوتر.. وهنعلم الطلبة برمجة"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل في عدة اتجاهات لإعادة توزيع الميزانية، كتغييرات في قطاع الكتب، والتعامل مع المطابع والناشرين، تمهيدًا للتحول إلى التعليم الرقمي.

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، أن أي أموال سيتم توفيرها ستذهب لتدريب المعلمين وتحسين مرتباتهم.

ولفت شوقي إلى أن الوزارة ألغت كنترولات الشهادة الابتدائية، والدروس الخصوصية المترتبة عليها، وعلى مادتي الرسم والحاسب الآلي بعد رفعهم من المجموع.

وعن الأزمة التي أثيرت بشأن رفع مادة الحاسب الآلي من المجموع، واتهام الوزارة بتهميشها وتهميش معلميها، قال الوزير إنه من أشد الداعمين لتدريس مادة الحاسب الآلي، بدليل المنظومة التعليمية الجديدة المقرر تدشينها والتي تقوم بشكل أساسي على التكنولوجيا، ولكن الوضع الحالي يقول إن الحاسب الآلي يتم تدريسه نظريًا.

وقال الوزير إن الجمعة المقبلة، سيتم الانتهاء من تصور تعليم الطلبة البرمجة: "الطالب دلوقتي مش محتاج يعرف فين لوحة المفاتيج والفارة، اصبرو معانا هندرب المدرسين ونوفر البنية التحتية".

ولفت شوقي، إلى أنه سيتم إضافة مواد اختيارية مثل: ريادة الأعمال، والرسم، والموسيقى، والبرمجة.