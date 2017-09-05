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رئيس الوزراء: مناقشة قانون المرور الجديد في اجتماع الحكومة غدًا

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: مناقشة قانون المرور الجديد في اجتماع غدًا

05:28 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء: مناقشة قانون المرور الجديد في اجتماع الحكومة غدًا

المهندس شريف إسماعيل

كتب - محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستناقش غدًا الأربعاء، ضوابط إجراءات تقنين الأراضي، بما يحافظ على حقوق الدولة كاملة، وتضمنها اللائحة التنفيذية لمشروع قانون 144 لسنة 2017 بخصوص أملاك الدولة، والتي تعطي سلطة للمحافظين بتقنين الأوضاع.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، اليوم، أن المجلس يناقش أيضًا قانون المرور الجديد، موضحًا أنه "يجب أن يناقشه مجلس الوزراء بدقة حتى يخرج في أفضل صورة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري".

وفي سياق آخر، تمنى رئيس الوزراء فوز الوطني في مباراته اليوم أمام أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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مصراوي Masrawy

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