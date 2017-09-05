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التعليم: قبول كل الطلاب فوق 5 سنوات برياض الأطفال.. وطباعة 93% من الكتب

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مصراوي Masrawy

التعليم: قبول كل الطلاب فوق 5 سنوات برياض الأطفال.. وطباعة 93% من الكتب

05:22 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

التعليم: قبول كل الطلاب فوق 5 سنوات برياض الأطفال.. وطباعة 93% من الكتب

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من 80% من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، ومن المقرر الانتهاء من الـ20% المتبقية قبل بدء العام الدراسي، مضيفًا أنه يجري عمل صيانة شاملة لـ474 مدرسة.

وأكد حجازي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليف المديريات التعليمية بسد العجز في المعلمين بكافة المدارس.

ولفت إلى أنه سيتم قبول كافة الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة "التجريبيات" بداية من سن 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم فتح قاعات رياض أطفال جديدة بالمحافظات لاستيعاب الكثافات.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام، إلى أنه تم الانتهاء من طباعة وتوريد 93% من الكتب المدرسية، حيث تم طباعة 95% من كتب المرحلة الابتدائية، و91% من كتب المرحلة الإعدادية، و88% منكتب المرحلة الثانوية، ونحو 100% من كتب التعليم الفني.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن كتب العلوم والرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي، ستتضمن روابط لبنك المعرفة، ليستكمل الطلاب دراسة بعض الموضوعات، مشيرًا إلى أنّ حذف بعض الموضوعات من الكتب ووضعها على بنك المعرفة، وفر للوزارة نحو 600 مليون جنيه، ولكن العجز أصبح 800 مليون جنيه بعد تعويم الجنيه.

وقال الوزير إن طباعة الكتب هذا العام تكلفت 2 مليار جنيه بعد كل مجهودات الوزارة لتقليل نفقات الطباعة، مشيرًا إلى التحول إلى التعليم الرقمي تدريجيًا: "عايزين التكلفة تبقى 3 مليار جنيه ونشتري الكتب الخارجية؟".

وقال الدكتور رضا حجازي إن الروابط الإلكترونية التي تم وضعها بالكتب لن تخل بسياق المنهج.

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