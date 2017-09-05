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إسرائيل تطرد أسرة فلسطينية من منزلها في القدس بعد حكم قضائي

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تطرد أسرة فلسطينية من منزلها في القدس بعد حكم قضائي

05:11 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

إسرائيل تطرد أسرة فلسطينية من منزلها في القدس بعد حكم قضائي

الشرطة الاسرائيلية يخلون منزل عائلة في القدس الشرق

القدس - (د ب أ):

قامت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بإجلاء أسرة فلسطينية من منزلها الذي تقيم فيه في القدس الشرقية منذ أكثر من 50 عاما، تنفيذا لحكم قضائي بإعادة حقوق الملكية للملاك اليهود الذين فروا منه عام 1948 .

وكانت هذه القضية قد قوبلت بإدانة واسعة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية.

ووفقا لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، فإنه تم طرد ثمانية من عائلة شماسنة في ساعة مبكرة من صباح اليوم بما يمهد الطرق للمقيمين اليهود.

وكان منزل العائلة أقيم على أرض يملكها يهود فروا عام 1948 عندما سيطر الأردن على القدس الشرقية بعد إعلان "استقلال" إسرائيل.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال حرب 1967 وضمت المنطقة في خطوة لم يتم الاعتراف بها دوليا.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن اليهود الذين فروا من القدس الشرقية يمكنهم استعادة ممتلكاتهم، بينما لا يتمتع الفلسطينيون الذين تركوا ممتلكاتهم في 1948 بحقوق مماثلة.

وهذا الإجلاء هو الأول في القدس منذ عام 2009 .

وذكرت منظمة "السلام الآن"، الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن طرد عائلة شماسنة جزء من محاولة أوسع من جانب الجماعات المؤيدة للاستيطان لـ"أسرلة" الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن ما لا يقل عن 180 أسرة في القدس الشرقية مهددة بالطرد.

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