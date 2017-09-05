حملة مفاجئة تكشف قصورًا في صيانة 5 مدارس ببلقاس

الدقهلية - رامي القناوي:

كشفت حملة نفذتها رئاسة مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، استهدفت اليوم الثلاثاء 6 من مدارس المدينة، عن تقاعس في إجراءات الصيانة اللازمة استعداد للعام الدراسي الجديد بعدد من مدارس المدينة.

وخلال الحملة، تبين عدم جاهزية مدارس "الإعدادية بنات"، و"الثانوية بنين"، و"المغازي 1"، و"المغازي 2"، و"الشهيد شريف أحمد السيد القاضي"، ورُصد قصور في صيانة دورات المياه والفصول الدراسية، وترديًا في حالة المقاعد، ووجود تسرب مياه في الحمامات، وعدم وجود كهرباء ببعض الفصول.

من جانبه، أشار نائب رئيس المدينة المحاسب حاتم قابيل، والذي ترأس الحملة، إلى إعداد مذكرة تفصيلية بحالة المدارس التي استهدفتها الحملة لعرضها على رئيس المدينة اللواء أحمد رأفت، تمهيدًا لرفعها إلى المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي.