أخبار عاجلة

"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 26-10 -2017 -
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 315 مخالفة والتحفظ على 32 توك توك ودراجة نارية بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 315 مخالفة والتحفظ على 32 توك توك ودراجة نارية بقنا

04:41 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    97114a4cb2.jpg

  • عرض 2 صورة

    5c9388db1e.jpg

إعادة الألبوم

محافظ الإسكندرية يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة النهضة الصناعية – صور

الألبوم التالى

محافظ الإسكندرية يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة النهضة الصناعية – صور

قنا – عبد الرحمن القرشي:

ضبطت إدارة مرور قنا، خلال حملة أمنية بمختلف مراكز محافظة قنا، قادها العميد حسن لطفي مدير إدارة المرور، 315 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وأفاد العميد حسن لطفي، أنه جرى التحفظ 15 توك توك بدون لوحات ترخيص، وكذلك 17 دراجة نارية بلا أوراق ترخيص، وأضاف أنه سيتم إعادة تفعيل وحدة التراخيص المتنقلة بالمراكز والقري لترخيص التروسيكلات والتكاتك، من أجل ضبط الشارع القنائي مروريًا على مستوى المدينة والمركز والقرية، مع استمرار الحملات الأمنية عبر الكمائن الثابتة والمتحركة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ 397 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • ضبط 704 مخالفات مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • حملة أمنية تضبط 12 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية في قنا

    أخبار

  • القبض على 21 هاربا من أحكام قضائية في شمال سيناء

    أخبار

إعلان

200dca51f1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء