ضبط 315 مخالفة والتحفظ على 32 توك توك ودراجة نارية بقنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

ضبطت إدارة مرور قنا، خلال حملة أمنية بمختلف مراكز محافظة قنا، قادها العميد حسن لطفي مدير إدارة المرور، 315 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وأفاد العميد حسن لطفي، أنه جرى التحفظ 15 توك توك بدون لوحات ترخيص، وكذلك 17 دراجة نارية بلا أوراق ترخيص، وأضاف أنه سيتم إعادة تفعيل وحدة التراخيص المتنقلة بالمراكز والقري لترخيص التروسيكلات والتكاتك، من أجل ضبط الشارع القنائي مروريًا على مستوى المدينة والمركز والقرية، مع استمرار الحملات الأمنية عبر الكمائن الثابتة والمتحركة.