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الحوثيون يعلنون تدمير دبابة للجيش السعودي جنوبي المملكة

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مصراوي Masrawy

الحوثيون يعلنون تدمير دبابة للجيش السعودي جنوبي المملكة

05:09 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الحوثيون يعلنون تدمير دبابة للجيش السعودي جنوبي المملكة

الحوثيين

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، تدمير دبابة تابعة للجيش السعودي، في قصف استهدف موقعا للجيش في مدينة نجران جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله "إن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصاروخ موجه دبابة سعودية قبالة منفذ الخضراء، ما أدى إلى تدميرها".

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية "دكت موقعي الشبكة والقيادة بعدد من القذائف"، دون الإشارة إلى الخسائر التي خلفها القصف.

ولم يصدر التحالف العربي، بقيادة ، أي تعليق حول ذلك حتى الآن.

ويعلن الحوثيون بصورة متكررة إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي السعودية، وعادة ما ينفي التحالف العربي مزاعم الحوثيين ويؤكد أنه تم اعتراضها.

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مصراوي Masrawy

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