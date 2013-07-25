الحلقة (15) من "نكدب لو قلنا مبنحبش".. حسام يطارد ياسمين حتى توافق على الحديث معه وتوضيح أسباب طلاقها منه

كتب : سارة سعيد منذ 44 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (15) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، شجار شيكو "أمير صلاح الدين" مع والده بسبب إخباره رغبته في الزواج من إيمان، إلا أن والده يرفض كونها فتاة غير نوبية.

كما تشاجرت ياسمين "أمينة خليل" مع أخيها عاصم "عمرو صالح" بسبب علاقتها بأسامة، ورفضه لهذه العلاقة كونه ميكانيكا ويمتلك ورشة بالحرفيين، ويسخر آدم "أحمد حاتم" من عاصم ويخبره أن لديه مالا ويستطيع أن يشاركه، وأخبرتهم ياسمين أنه رجلا محترما وطلبها للزواج وهي تفكر الآن ولا تحتاج رأي أحد سواها.

وأخبرت دانا ياسمين أن عاصم يخونها، ونصحتها ياسمين بمواجهته إلا أن دانا رفضت لأن هذا معناه نهاية من اثنين إما تدخل والدتها وإما طلبها للطلاق وهي تحب عاصم، وذهلت ياسمين من حديث دانا وأخبرتها أنها تستحق الخيانة طالما رضت بها.

ومن ناحية أخرى ذهب حسام "لؤي عمران" طليق ياسمين، إلى أسامة ليخبره أن يبتعد عنها وحاول الوقيعة بينه وبين ياسمين، إلا أن أسامه لم يعطه الفرصة حتى ندم حسام على الذهاب له، وهذه الزيارة تسبب في تساؤل أسامة عن أسباب طلاق ياسمين من حسام، وطلبت ياسمين من حسام مقابلته لتوضيح له الأمر ولماذا طلبت منه الطلاق.

يذكر أن مسلسل " نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفي فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.