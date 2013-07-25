أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (15) من "نكدب لو قلنا مبنحبش".. حسام يطارد ياسمين حتى توافق على الحديث معه وتوضيح أسباب طلاقها منه

Google+ Print
الحلقة (15) من "نكدب لو قلنا مبنحبش".. حسام يطارد ياسمين حتى توافق على الحديث معه وتوضيح أسباب طلاقها منه الحلقة (15) من "نكدب لو قلنا مبنحبش".. حسام يطارد ياسمين حتى توافق على الحديث معه وتوضيح أسباب طلاقها منه

كتب : سارة سعيد منذ 44 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (15) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، شجار شيكو "أمير صلاح الدين" مع والده بسبب إخباره رغبته في الزواج من إيمان، إلا أن والده يرفض كونها فتاة غير نوبية.

كما تشاجرت ياسمين "أمينة خليل" مع أخيها عاصم "عمرو صالح" بسبب علاقتها بأسامة، ورفضه لهذه العلاقة كونه ميكانيكا ويمتلك ورشة بالحرفيين، ويسخر آدم "أحمد حاتم" من عاصم ويخبره أن لديه مالا ويستطيع أن يشاركه، وأخبرتهم ياسمين أنه رجلا محترما وطلبها للزواج وهي تفكر الآن ولا تحتاج رأي أحد سواها.

وأخبرت دانا ياسمين أن عاصم يخونها، ونصحتها ياسمين بمواجهته إلا أن دانا رفضت لأن هذا معناه نهاية من اثنين إما تدخل والدتها وإما طلبها للطلاق وهي تحب عاصم، وذهلت ياسمين من حديث دانا وأخبرتها أنها تستحق الخيانة طالما رضت بها.

ومن ناحية أخرى ذهب حسام "لؤي عمران" طليق ياسمين، إلى أسامة ليخبره أن يبتعد عنها وحاول الوقيعة بينه وبين ياسمين، إلا أن أسامه لم يعطه الفرصة حتى ندم حسام على الذهاب له، وهذه الزيارة تسبب في تساؤل أسامة عن أسباب طلاق ياسمين من حسام، وطلبت ياسمين من حسام مقابلته لتوضيح له الأمر ولماذا طلبت منه الطلاق.

يذكر أن مسلسل " نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفي فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة