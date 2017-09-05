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القبض على مسؤول عراقي على الحدود الإيرانية بعد فراره من السجن

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مصراوي Masrawy

القبض على مسؤول عراقي على الحدود الإيرانية بعد فراره من السجن

04:57 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

القبض على مسؤول عراقي على الحدود الإيرانية بعد فراره من السجن

عراقيون من انصار رجل الدين مقتدى الصدر يتظاهرون ضد

(أ ف ب):

أعلن وزير الداخلية العراقية قاسم الأعرجي، اليوم  الثلاثاء، القبض على مسؤول رفيع مدان بالاختلاس وغسل الأموال، بعد تمكنه من الهرب من أحد سجون بغداد، وذلك لدى محاولته التوجه إلى إيران من خلال منفذ حدودي جنوب البلاد.

وأكد وزير الداخلية في بيان مقتضب "القبض على الهارب المدعو عصام جعفر علوي مدير شركة التجهيزات الزراعية السابق خلال ساعات عند وصوله لمنفذ الشلامجة الحدودي بعد تهريبه ليل امس من مركز شرطة زيونة وسط بغداد".

وذكر مصدر في وزارة الداخلية لفرانس برس ان علوي "تمكن من الهرب بمساعدة مسلحين قاموا مساء الاثنين بقطع الطريق على دورية شرطة كانت تقل علوي الى المستشفى اثر تظاهره بالمرض".

الا ان بيان وزارة الداخلية اشار الى مجموعة من المسلحين بقيادة نائب سابق قمت بتهريب علوي من السجن.

وامر وزير الداخلية بتوقيف مدير السجن والضباط الذين كانوا في المكان حين وقوع الحادثة، وفقا للبيان.

من جهتها، اعلنت هيئة النزاهة ان مفارزها تمكنت فجر الثلاثاء من القبض على علوي المدان بالسجن لمدة سنتين مؤكدة انه "تمكن من الهرب بمساعدة نائب سابق".

ودين علوي من قبل محكمة الجنح المُختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسل الأموال، ومطلوب في قضايا أخرى.

وبين التهم الموجهة اليه عقد ابرمته وزارة الزراعة لشراء حاصدات زراعية تسبب باضرار بالمال العام تصل الى ما لا يقل عن 25 مليون دولار، وفقا لهيئة النزاهة.

يعاني العراق من انتشار الفساد في ظل النفوذ الواسع لبعض السياسيين في مؤسسات الدولة.

هذا المحتوى من

AFP

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