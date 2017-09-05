«الإسكان» ترد على شكاوى «تحديث البيانات» بالإسكان الاجتماعي

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اشتكى عدد كبير من الحاجزين بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" من فشل إرسال الخطاب الخاص بتحديث بياناتهم، وارتداده إليهم مرة أخرى، الذي أرسلوه في الفترة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق وصندوق التمويل العقاري، لتلقي بياناتهم التي تم تحديثها، مثل "محل الإقامة، جهة العمل، دخل الزوج والزوجة، أرقام التليفونات، الحالة الاجتماعية، وغيرها" السابق تسجيلها باستمارة الحجز المُقدمة منهم، أو بالأوراق والمستندات المرفقة بها، وذلك خلال الفترة من تاريخ التقدم للحجز وحتى 31 يوليو.

قال محمود جودة، أحد الحاجزين بالإعلان الثامن، إنه أرسل خطابا يضم مستندات ببياناته التي تم تحديثها، على مقر فرع بنك التعمير والإسكان بعمارات جاردينيا في شارع الهرم بالجيزة، عقب الإعلان عن فتح باب تحديث البيانات، وفوجئ بارتداد هذا الخطاب له مرة أخرى، ولا يعلم ماذا يفعل.

وأضاف أحمد السيد، واحد من حاجزي الإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، أنه فوجئ أيضًا هو وعدد كبير من أصدقائه الحاجزين بذات الإعلان، بارتداد الخطاب الخاص بتحديث بياناتهم، ولكن بعد انتهاء مهلة إرسال الخطابات، متسائلًا: "هنعمل إيه ومين المسئول عن عدم استلام تلك الخطابات؟".

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وردا على استفسارات هؤلاء الحاجزين، أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه يتعين على كل من تم ارتداد الخطاب الخاص به لتحديث بياناته أو أحد أفراد أسرته، إعادة إرسال ذلك الخطاب المرتد على العنوان المحدد سلفًا. وأوضح حسن، أنه سيتم مراعاة موقف وظروف هؤلاء، لأن ما حدث خارج عن إرادتهم، وسيتم تحديث بياناتهم.

يذكر أن صندوق التمويل العقاري قد طالب الحاجزين بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" بضرورة تحديث بياناتهم خلال مهلة أقصاها 31 يوليو الماضي، تضم البيانات المراد تحديثها، والمستندات الدالة على التغيير، مرفقا بها صورة بطاقة الرقم القومي للمُتقدم للحجز داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة أو المدينة أو المركز المُتقدم للحجز به، وإرسالها بالبريد.