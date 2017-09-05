"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة عن التعليم
"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة عن التعليم
04:40 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
كتب - محمود مصطفى:
خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة عن "التعليم ضرورة شرعية ووطنية".
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، على الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنها واثقة في الأفق العلمي والفكري للأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة .
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