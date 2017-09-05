أخبار عاجلة

"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 26-10 -2017 -
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة عن التعليم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة عن التعليم

04:40 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

كتب - محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة عن "التعليم ضرورة شرعية ووطنية".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، على الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها واثقة في الأفق العلمي والفكري للأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأوقاف: ارتفاع حصيلة صكوك الأضاحي لـ44 مليون جنيه

    أخبار

  • الأوقاف: بدء توزيع لحوء الأضاحي بالقرى والمناطق الفقيرة.. الخميس

    أخبار

  • بالصور.. ملايين المصريين يؤدون صلاة العيد وسط أجواء من الفرحة

    أخبار

  • لخريجي الأزهر.. شروط الإعلان التكميلي الثالث لمسابقة الأئمة

    أخبار

إعلان

15a5c27128.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء

بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء