العناني ينعي الأثري رضا علي سليمان

كتبت- نسمة فرج:

نعى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الدكتور رضا علي سليمان، الذي وافته المنية، أمس الإثنين، راجياً من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الرحمة ويلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الراحل الدكتور علي سليمان، منذ تخرجه عام 1979 في كلية الآثار جامعة القاهرة تتلمذ على يديه مجموعة من الأثريين وتقلد العديد من المناصب بوزارة الآثار منها مدير عام التوثيق الأثري بقطاع الآثار المصرية، كما عمل مديرًا لعددٍ من مدارس الحفائر ومفتش آثار في عدد من المناطق منها أبو رواش والهرم والأقصر والمطرية وغيرها.

وساهم سليمان، في الكشف عن عددٍ من المكتشفات الأثرية الهامة من بينها التماثيل الضخمة للملك رمسيس الثاني بالمطرية، وبعض آثار موقع سوق الخميس، بالإضافة إلى عدد من المقابر بمنطقة عين شمس الشرقية والتي تخص كهنة عين شمس، ومن أمها مقبرتي الكاهن "عنخ خونسو" و "بانحسي"، فضلًا عن أن له مجموعة من المؤلفات عن علم الآثار باللغتين العربية والإنجليزية.