وكيل وزارة نفط جنوب السودان يدعو للاستثمار فى الثروات غير البترولية

قال وكيل وزارة النفط فى جنوب السودان، مشار أجويك، إن الوزارة ستنتهج خلال الفترة القادمة سياسات جديدة تهدف إلى الاستثمار فى الموارد غير البترولية، وعدم توجيه كافة الاستثمارات لقطاع النفط فقط.

وأشار أجويك، خلال ورشة عمل للبحث عن مصادر دخل من الثروات غير البترولية، إلى أن جنوب السودان تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية التى تفتقر للاستثمارات، كالذهب والنحاس واليورانيوم، بالإضافة إلى الألماس.

يأتى انعقاد ورشة العمل التى نظمتها وزارة البترول والتعدين اليوم فى إطار البحث عن مصادر أخرى للدخل فى البلاد فى أعقاب قرار الخرطوم بإغلاق خط الأنابيب الناقل لنفط جنوب السودان عبر الأراضى السودانية اعتبارا من 7 أغسطس القادم.