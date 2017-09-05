البابا تواضروس يلتقي مسؤولي الجمعيات الخيرية بسيدني

(مصراوي):

التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، بمسئولي الجمعيات والمؤسسات الخيرية بسيدني، وذلك فى إطار زيارته الرعوية الأولى للإيبراشية.

كما التقى البابا، فريق العمل الذي تولى تنظيم الزيارة وقدم الشكر لهم، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الكنيسة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات عقدها البابا تواضروس خلال زيارته لسيدني، حيث التقى بـ2500 من شباب الكنيسة هناك فى حوار مفتوح حول ما يشغلهم من قضايا، وزار مدرسة تابعة للكنيسة هناك، وجرى تكريمه من شخصيات عامة وسياسيين أستراليين.

كان قداسة البابا تواضروس قد وصل إلى مدينة سيدني الثلاثاء الماضي، قادمًا من اليابان ليبدأ زيارته الرعوية الأولى لهذه الإيبارشية منذ تنصيبه في نوفمبر عام 2012.