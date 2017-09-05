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محافظ الإسكندرية يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة النهضة الصناعية – صور

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة النهضة الصناعية – صور

04:50 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي لمنطقة النهضة الصناعية بحي العامرية أول، وذلك في إطار دفع عجلة الاستثمار وجذب العديد من المشروعات التنموية للمحافظة.

وكلف المحافظ رئيس حي العامرية أول ومديرة التخطيط بالمحافظة بسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج شهادات الصلاحية لاعتماد الخريطة التفصيلية، والبدء الفوري بالعمل بها.

وأشار إلى أن اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة النهضة من شأنه تحقيق طفرة استثمارية وتنموية في غرب الإسكندرية، وتشجيع الاستثمارات وجذبها لتحقيق التنمية الشاملة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية.

وأوضح "سلطان" أن المحافظة بصدد دراسة جميع المساحات والمواقع التي يمكن الاستفادة منها واستخدامها في مشروعات تنموية، مشيرًا إلى أن زيادة الحيز العمراني والتوسع في غرب الإسكندرية هو المستقبل لخلق فرص عمل وفرص استثمارية صناعية.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية لديها العديد من الفرص الجيدة للاستثمار والمقومات، لافتًا إلى أنه يعمل جاهدًا لدفع عجلة الاستثمار بالثغر وحل مشكلات مختلف المصانع والمشاريع الاستثمارية بها، ما يساهم في جلب المزيد من المستثمرين.

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