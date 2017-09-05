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إسرائيل تخطر بإزالة شبكة مياه جنوب نابلس

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تخطر بإزالة مياه جنوب نابلس

04:42 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

إسرائيل تخطر بإزالة شبكة مياه جنوب نابلس


رام الله- (أ ش أ):

أخطرت ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بإزالة شبكة المياه الواصلة إلى خربة (المراجم) التابعة لقرية (دوما) جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، في تصريحات له اليوم: "إن الإدارة المدنية طالبت المواطنين بإزالة شبكة المياه بشكل كامل بحجة عدم حصولها على التراخيص اللازمة من الاحتلال وان هذه الشبكة تزود 15 عائلة فلسطينية تقطن في هذه الخربة من قبل عام ١٩٦٧ بالمياه وهي بطول أربعة كيلو مترات".

وأضاف دغلس: "إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يضيق إجراءاته على المواطنين الفلسطينيين في مناطق (ج) بينما يقدم كافة التسهيلات للمستوطنين"، مؤكدا أن شبكة المياه نفذت بدعم من مؤسسة دولية أوروبية هي "العمل ضد الجوع".

وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم اليوم، بأعمال توسعة في محيط البرج العسكري المقام على مدخل بلدة الخضر الجنوبي.

وأفاد ممثل هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن قوات الاحتلال قامت بتوسيع حدود البرج العسكري الواقع على مدخل النشاش الواصل بين محافظتي الخليل وبيت لحم، وبناء جدران أسمنتية في المكان.

هذا المحتوى من

Asha

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