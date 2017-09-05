اتهمت بدعم «المثلية الجنسية» لسبب غريب.. 7 معلومات عن أمل حجازي

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فاجأت المطربة اللبنانية "أمل حجازي" جمهورها أمس الإثنين بارتداء الحجاب، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "وأخيرا يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين.. منذ سنوات وأنا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت أعشقه، ولم أكن أمتهنه كمهنة، بل كان هواية وبين الدين، على الرغم من أنني كنت قريبة داخليا من الله عز وجل، ولكن بيني وبين نفسي كنت أعيش هذا الصراع، وكنت أطلب من الله دائما الهداية الكاملة".

وأضافت: "إنني لا أنتقص من مهنة الفن أو الفنانين فهناك طبعا الفن المحترم وفنانين محترمين كثر، ولكني أتكلم عن ذاتي، إنني الآن أشعر أنني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به، وسيكون لي بإذن الله إطلالات قريبة بشكل آخر، أردت اليوم أن أعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب، شكرا لكل شخص كان يحب فني، والذي يحبني حقا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن، ليست كأي سعادة مررت بها من قبل، جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة، وهداني وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور، كان هذا القرار في يوم عرفة، الحمد لله على هذه النعمة".

وحمل منشور "أمل حجازي" بعض الأمل لمحبيها، الذين يرون أنها لن تعلن اعتزالها الفن بشكل صارم، ولكنها قالت: "أعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء"، أي تقصد لن تقدم فنًا هابطًا.

ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن اللبنانية "أمل حجازي"..

1- ولدت في 20 فبراير عام 1977 ببيروت، وهي البنت الوحيدة لأسرتها، حيث لديها 5 أشقاء، هم: إبراهيم ويوسف ومصطفى وأحمد ومحمود، وتوفي والدها وهي في العاشرة من عمرها.

2- حاصلة على شهادة في الهندسة المعمارية.

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3- دخلت المجال الفني عام 2000 بإطلاق أولى أغنياتها "حالا"، وشهد عام 2001 ميلاد ألبومها الأول "آخر الغرام"، وبعدها بعام أطلقت الألبوم الثاني "زمان"، الذي لقى شعبية واسعة، ثم أطلقت ألبومها الثالث "بتدور على قلبي" عام 2004.

4- أثارت الجدل بألبومها الرابع الذي أطلقته عام 2006، وحمل اسم "بياع الورد"، حيث اتهمها البعض بالترويج للمثلية الجنسية من خلال فيديو كليب لأغنية "بياع الورد"، حيث ظهرت ترتدي "تي شيرت" عليه علامة "MR B"، وهي علامة تجارية للمثليين فقط، ولكن "حجازي" دافعت عن نفسها بأنها لم تكن تعلم حقيقة تلك الرموز ومعانيها، وقالت في تصريحات صحفية وقتها: "أنا فتاة محافظة وعائلتي كذلك، ولا يمكن أن أفعل أشياء تغضب الله أو تناقض مبادئي".

5- تزوجت في عام 2008 من رجل الأعمال اللبناني "محمد البسام"، وأنجبت منه ابنها كريم، وفي عام 2012 رزقت بطفلتها "لارين".

6- في عام 2007 أطلقت ألبوم "خالة يا خالة"، وبعده بعام أطلقت ألبوما آخر اسمه "كيف القمر"، الذي ظهرت في أغنيته المصورة وهي حامل بابنها الأول "كريم".

7- أطلقت ألبومها السابع والأخير عام 2010، وحمل اسم "ويلك من الله"، مع شركة "روتانا"، والتي قاضتها "أمل" بسبب عدم دفع مستحقاتها المالية كاملة، ثم توقفت عن الغناء لمدة 4 سنوات، وفي عام 2014 أطلقت أغنية "سنجل" باسم "كذبة كبيرة" وبعدها بعامين طرحت أغنية "ده حبيبي".