بريطانيا: اعتقال 4 رجال يشتبه في تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية في البلاد

لندن -(أ ش أ):

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت في ويست ميدلاندز بوسط إنجلترا، 4 رجال يشتبه في تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية وانتمائهم إلى حزب للنازيين الجدد الذي منع في ديسمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن من بين الموقوفين عسكريين.

يشار إلى أن الرجال الأربعة كانوا يخضعون لمراقبة الشرطة، ويعتقد أنهم أعضاء في حركة النازيين الجدد "العمل الوطني"، وهي أول مجموعة يمينية متطرفة تمنع بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.