الإعصار ايرما يشتد ويصبح من الدرجة الخامسة القصوى

متجر شبه فارغ من السلع في ماريغو، في 4 ايلول/سبتمب

(ا ف ب):

أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير، اليوم الثلاثاء، أن الإعصار ايرما ازداد قوة واصبح من الدرجة الخامسة و"بالغ الخطورة" فيما يقترب من الكاريبي.

وقال المركز في نشرته الساعة 12:00 ت غ "يتعين تسريع الاستعدادات واكمالها في المناطق المهددة بالاعصار".

والاعصار العنيف، ويعد الاقوى على مقياس سفير-سيمبسون المؤلف من خمس درجات، هو على بعد نحو 440 كلم شرق جزيرة انتيغوا ومصحوب بعواصف سرعتها 280 كلم بالساعة.

ويأتي الإعصار ايرنا في اعقاب الاعصار هارفي الذي اجتاح تكساس ولويزيانا اواخر الشهر الماضي، ويتوقع ان يضرب جزرا فرنسية بينها غوادلوب في ساعة متأخرة الثلاثاء قبل مواصلة طريقه الى هايتي وفلوريدا.

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية في غوادلوب، فيما قامت المستشفيات بتخزين الادوية والطعام ومياه الشرب. وقالت سلطات ماريغو عاصمة غوادلوب انه سيتم اجلاء سكان المناطق الساحلية الى مناطق آمنة.

ويتجه الاعصار غربا بسرعة 22 كلم بالساعة، ويتوقع ان يؤدي الى تساقط ما بين 10 و20 سم من الامطار عند وصوله اليابسة.

وحذر مركز مراقبة الاعاصير من ان "كمية الامطار تلك قد تتسبب بفيضانات وانهيارات مدمرة".

وفي الولايات المتحدة اعلن حاكم فلوريدا ريك سكوت حلة الطوارئ في سائر انحاء الولاية من اجل الاستعداد للاعصار المتوقع وصوله قرابة نهاية الاسبوع.