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سرقة أسلحة فى هجوم على معسكر للجيش الليبى ببنغازى

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سرقة أسلحة فى هجوم على معسكر للجيش الليبى ببنغازى سرقة أسلحة فى هجوم على معسكر للجيش الليبى ببنغازى

تعرض معسكر تابع للقوات الجوية بمدينة بنغازى (شرق) لهجوم من قبل مجهولين اليوم الخميس؛ أسفر عن الاستيلاء على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة قبل اندلاع النيران فى مخزن الأسلحة.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة من الجيش والشرطة بمدينة بنغازى محمد الحجازى فى تصريح لمراسل الأناضول، "إن مجهولين استغلوا اعتصاما لعدد من الثوار السابقين قائم أمام المعسكر منذ عدة أيام للمطالبة بمستحقاتهم المالية وقاموا بالهجوم على المعسكر؛ مما دفع الجنود إلى الانسحاب منه".

وأشار المتحدث إلى أن "المهاجمين دخلوا المعسكر، واستولوا على الذخائر والمعدات والآليات، ولاذوا بالفرار، كما أن بعض المدنيين استغلوا كذلك هذا الموقف وتمت عمليات نهب وسرقة أدت إلى اشتعال النيران فى مخزن الأسلحة".

وتدخلت هيئة الدفاع المدنى وقوات الصاعقة لتأمين الأسلحة والمعسكر بعد هذا الهجوم، بحسب المتحدث الذى أكد على أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جراء الهجوم.

يشار إلى أن معسكر القوات الجوية فى مدينة بنغازى- التى تعرض للهجوم اليوم- كان مقرا لأول كتيبة للثوار وتدعى "17 فبراير" (عام 2011) إبان الثورة التى أطاحت بنظام العقيد الراحل، معمر القذافى، وتم تسليم المقر وتسميته معسكرا للقوات الجوية بعد مطالبات بحل كافة الكتائب.

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