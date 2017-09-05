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جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة المتهمين في حركة "ولع" لـ 3 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة المتهمين في حركة "ولع" لـ 3 أكتوبر

04:22 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

أرشيفية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين باسم عبد المنعم دسوقي ووائل شعبان حافظ بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الستار ومحمد كيلاني، تأجيل محاكمة 89 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية "ولع" إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود والمرافعة.

ويواجه أعضاء الحركة، اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية في القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة، أجّلت المحاكمة إلى جلسة اليوم، لطلب الدفاع، وصرحت باستخراج المستندات المنوه عنها بمحضر جلسة، كما صرحت المحكمة بتسليم صورة طبق الأصل من محاضر الجلسات وفقًا للتعليمات، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المتهم أحمد علاء محمد الشوادفي، لبيان حالته الصحية وما يعانيه وتقرير العلاج اللازم له بمعرفة طبيب الأنف والأذن والحنجرة، مع استمرار حبس المتهمين.

كما فضت المحكمة، في جلستها الأخيرة أحراز القضية الخاصة ببعض المتهمين، وعرضت بعضها عليهم، والتي تنوعت ما بين كتب وكيسات كمبيوتر وبوسترات وشماريخ وكاميرات تصوير.

وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون"، وشاركوا في إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضي، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة.

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