"مستمع الشهر".. مسابقة بالتعاون بين دار الكتب وإذاعة البرنامج الثقافي

كتبت- نسمة فرج:

التقى الدكتور أحمد الشوكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بكلٍ من شريف عبد الوهاب، رئيس الشبكة الثقافية بالإذاعة المصرية، ومحمد إسماعيل، مدير عام إذاعة البرنامج الثقافى.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين الشبكة الثقافية ودار الكتب والوثائق، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون المشترك قريبًا.

ومن المقرر أن تقدم إذاعة البرنامج الثقافي مسابقة جديدة بعنوان (مستمع الشهر)، ويقدم المشاركون بالمسابقة تلخيصا لمضمون 12 كتابًا من إبداعات رموز الفكر في مصر والعالم، ليفوز الأفضل بمجموعة من روائع كتب التراث المقدمة من الدار، ثم في سبتمبر من العام المقبل تطرح دار الكتب كتابًا يضم ملخصات 12 كتابًا للمستمعين الفائزين في المسابقة.

ويشمل مشروع التعاون مقترحًا بإنتاج برنامج خاص عن دار الكتب تستخدم فيه مختلف وسائل الفن الإذاعي، ويقدم تاريخ إنشاء دار الكتب وأهم أقسامها ومقتنياتها ودورها في إثراء الساحة الثقافية وأهم الشخصيات التي تولت رئاستها منذ إنشائها في 1870 م باسم الكتب خانة الخديوية.

ومن المقترح أيضًا تقديم برنامج بعنوان "في أروقة الحضارة"، يستضيف المتخصصين من خبراء دار الكتب للحديث عن مقتنياتها والخدمات التي تقدمها.