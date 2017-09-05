طارق شوقي: تشكيل لجنتين لتنمية الموارد واستغلال الأصول ومكافحة الفساد

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تشكيل لجنة لتنمية الموارد واستغلال الأصول والخريجين، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الموازنة فقط لم يعد كافياً لتطوير التعليم، ولابد من البحث عن مصادر لزيادة الدخل.

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، أن الوزارة ستدعوا الخريجين، للمساهمة في سد احتياجات المدارس، قائلًا: "هنعمل قائمة باحتياجات المدارس ونقول للخريجين دي مدرستك لو تقدر تسد حاجة من احتياجاتها".

وتابع شوقي، أنه تقرر تشكيل لجنة لمكافحة الفساد، نظرًا لأن منظومة التعليم تمثل ثلث الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الديوان العام للوزارة يعمل به 7000 موظف، وهيئة الأبنية التعليمية بها 7000 آخرين، وهيئة محو الأمية بها 3000 موظف، فيما يقود هذا الجيش 20 مليون طالب، مؤكدًا أن هناك فساد.

وقال وزير التربية والتعليم: "التعميم غلط لكن إحنا لم نأتي بجديد، الكل عارف بده وأنا لو ماتكلمتش عنه يبقى حاجة من الاثنين إني ماعرفش أو إني متواطئ والحالتين كارثة، وأنا عارف وحملت نفسي مسؤلية مواجهة الفساد".

وأكد الوزير أن الوزارة لن تسمح بالفساد ولن تتهاون مع فكرة انعدام الكفاءة، متابعًا: "الديوان فيه ناس عظيمة وناس لازم تتحرك من مكانها".

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الفساد له أوجه كثيرة غير الفساد المالي، مثل: "الفساد الإداري، فساد الاختيار، عدم الكفاءة، تعطيل العمل، وتعطيل حلم تطوير التعليم، وكل هذه الأشكال سترصدها الوزارة وتتعامل معها".