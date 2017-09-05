الأوقاف: ارتفاع حصيلة صكوك الأضاحي لـ44 مليون جنيه
الأوقاف: ارتفاع حصيلة صكوك الأضاحي لـ44 مليون جنيه
04:20 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
وزارة الأوقاف
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، أن حصيلة ما تم جمعه من صكوك الأضاحي حتى اليوم الثلاثاء، بلغ 44 مليون جنيه.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن الحصيلة النهائية لكمية اللحوم التي سيتم توزيعها على الفقراء بلغت 500 طنًا، مشيرًا إلى أنها قابلة للزيادة بعد الحصر النهائي لما تم جمعه بمعرفة المديريات في أيام التشريق الثلاثة.
وأشارت الوزارة، إلى أن مرحلة التشفية والتجميد بدأت اليوم الثلاثاء بمعرفة الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت إشراف وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الأوقاف في توزيع لحوم الأضاحي على القرى والمناطق الأكثر فقرًا الخميس المقبل.
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