وزارة الخارجية تنفي تعرض بعثتها للاحتيال خلال تأدية مناسك الحج

القاهرة – (مصراوي):

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، دقة ما تم تداوله مؤخراً على عدد من المواقع الإخبارية بشأن تعرض بعثة أعضاء وزارة الخارجية للحج لعملية احتيال من أحد متعهدي تنظيم وتوفير الإقامة والانتقالات والإعاشة خلال موسم الحج.

وقال أبو زيد في بيان صادر عن الخارجية، الثلاثاء، إن بعثة الحج التي تنظمها وزارة الخارجية أنهت كافة مناسك الحج دون أي معوقات أو التعرض لعمليات احتيال، بل إن أعضاء البعثة أشادوا بحسن تنظيم وترتيب الحج من خلال الشركة التي تعاقدت معها القنصلية العامة المصرية في جدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن بعض أعضاء الوزارة وأسرهم وأصدقائهم من الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام فضلوا التعاقد بصورة فردية مع شركة أخرى غير الشركة التي تعاقدت معها القنصلية العامة في جدة، متجاهلين ما سبق وأن تم التنبيه عليه بعدم مسئولية وزارة الخارجية عن الشركة التي يتم التعاقد معها من خلال القنصلية العامة في جدة.

وأكد المتحدث أن القنصلية المصرية في جدة سوف تتعامل بشكل فوري مع الشكوى الخاصة بإخلال الشركة المذكورة بتعاقداتها مع بعض أعضاء الوزارة عبر الجهات المعنية بالمملكة، وهو الإجراء المعتاد مع مثل تلك الشكاوى التي ترد للقنصلية خلال موسم الحج.

كما شدد على أن القنصلية العامة في جدة سوف تستمر فى تقديم العون والدعم اللازمين لأي مواطن مصري يصاب بضرر خلال موسم الحج، وأنها لا تألو جهدا لاستعادة كافة حقوق المواطنين بالتعاون مع السلطات السعودية المختصة.