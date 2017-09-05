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بوتين يقترح إرسال جنود حفظ سلام في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا

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مصراوي Masrawy

بوتين يقترح إرسال جنود حفظ سلام في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا

04:14 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

بوتين يقترح إرسال جنود حفظ سلام في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا

موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الثلاثاء إن سوف تطلب من الأمم المتحدة إرسال جنود حفظ سلام مسلحين في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين القول خلال قمة الاقتصاديات الناشئة الكبرى في مدينة شيامن الصينية إن وزارة الخارجية الروسية سوف تعد مشروع قرار لتقديمه لمجلس الأمن الدولي.

ويشار إلى أنه منذ عام 2014، تحارب القوات الحكومية الأوكرانية المتمردين الانفصاليين، المدعومين من الجيش الروسي، بشرق أوكرانيا.

ويقدر أن 10 الف شخص لقوا حتفهم في القتال الذي وقع في منطقة دونباس الغنية بالفحم، التي انشقت عقب أن ضمت روسيا منطقة القرم.

وأضافت انترفاكس أن بوتين قال إنه يجب أن تتمركز قوات حفظ السلام على الخط الأمامي بين الجانبين، وأنها يجب أن تساعد في حماية المراقبين العزل التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وعلى النقيض، يطالب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بأن تتمركز القوات عبر منطقة الصراع، بما في ذلك على الحدود مع روسيا.

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