بوتين يقترح إرسال جنود حفظ سلام في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا
بوتين يقترح إرسال جنود حفظ سلام في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا
04:14 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
موسكو - (د ب أ):
قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الثلاثاء إن روسيا سوف تطلب من الأمم المتحدة إرسال جنود حفظ سلام مسلحين في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين القول خلال قمة الاقتصاديات الناشئة الكبرى في مدينة شيامن الصينية إن وزارة الخارجية الروسية سوف تعد مشروع قرار لتقديمه لمجلس الأمن الدولي.
ويشار إلى أنه منذ عام 2014، تحارب القوات الحكومية الأوكرانية المتمردين الانفصاليين، المدعومين من الجيش الروسي، بشرق أوكرانيا.
ويقدر أن 10 الف شخص لقوا حتفهم في القتال الذي وقع في منطقة دونباس الغنية بالفحم، التي انشقت عقب أن ضمت روسيا منطقة القرم.
وأضافت انترفاكس أن بوتين قال إنه يجب أن تتمركز قوات حفظ السلام على الخط الأمامي بين الجانبين، وأنها يجب أن تساعد في حماية المراقبين العزل التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وعلى النقيض، يطالب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بأن تتمركز القوات عبر منطقة الصراع، بما في ذلك على الحدود مع روسيا.
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